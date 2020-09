Governo: Perego (FI), sta sbagliando posizionamento geopolitico e partner internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, dichiara: "Oltre alla totale irrilevanza comprovata del governo italiano sul dossier libico che fa rabbrividire rispetto al ruolo da protagonista giocato dal nostro Paese per più di un secolo nella regione, siamo anche costretti a subire l'umiliazione di vedere cittadini italiani ostaggio delle milizie di Haftar nella Libia orientale. È una vergogna inaccettabile". Secondo il parlamentare, "la totale incapacità del Movimento cinque stelle in politica estera è un dato di fatto inconfutabile, l'Italia è fuori dai tavoli che contano, sempre più schiacciata nella morsa turco-qatarina, mentre l'Europa fa registrare la propria assenza imbarazzata alla firma a Washington dell'Accordo di Abramo. Stiamo sbagliano posizionamento geopolitico e partner internazionali: la Farnesina - conclude l'esponente di FI - batta un colpo". (Com)