Coronavirus: in Lombardia 224 nuovi positivi su oltre 16mila tamponi, crescono i ricoveri, a Milano 81 casi in più

- In Lombardia oggi sono 224 i casi positivi, per una percentuale pari all'1,33 per cento, su 16.828 tamponi effettuati. Lo comunica il quotidiano report della Regione in cui viene comunicato che rimangono fermi ai 32 di ieri i ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono a 284, 12 in più di ieri, i ricoverati nei reparti covid. Oggi vengono segnalati anche 2 decessi e 129 tra guariti e dimessi. Milano resta la provincia con il maggior numero di nuovi positivi 81, di cui 47 a Milano città, seguita da Pavia + 32, Brescia + 22 e Monza e Brianza + 17. Seguono Bergamo e Varese con 15 nuovi contagi, Mantova con 11, Como è a +7, Cremona + 5, Lecco e Lodi + 4 e un solo nuovo caso a Sondrio. (Rem)