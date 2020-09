Milano: precipita mentre scala parete artificiale in palestra, grave 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano 38enne è precipitato da un'altezza di una decina di metri mentre stava scalando una parete artificiale all'interno di una palestra di via Gaudenzio Fantoli 15, in zona Forlanini, a Milano. L'incidente è accaduto poco dopo le 13. Nell'impatto con il terreno il 38enne ha riportato diverse fratture agli arti e un forte trauma cranico. Oltre ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele, sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Da una primissima ricostruzione sembra che lo scalatore non fosse imbragato correttamente. (Rem)