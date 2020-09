Fase 3: Intesa Sanpaolo su progetto Rinascimento, chiuso primo bando per spese inderogabili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bergamo è l’unica città ad aver messo in campo un’iniziativa di questo genere nel nostro Paese, - spiega il Sindaco Giorgio Gori - a dimostrazione della massima attenzione verso le esigenze del tessuto commerciale cittadino e di quartiere dopo un periodo così difficile per la nostra comunità. Oltre 2.700 imprese hanno potuto ottenere il finanziamento a fondo perduto di 1.500 euro per far fronte alle spese sostenute durante il lockdown, per un totale di quasi 4 milioni di euro: sono cifre molto importanti e che ci hanno convinto a prorogare il bando fino alla fine di agosto. Abbiamo accompagnato l’iniziativa con un taglio della Tari per le imprese, la cancellazione della tariffa di occupazione del suolo pubblico (son state quasi 200 le pratiche evase dal Comune per l’ampliamento o l’installazione di nuovi dehors in città) e altro ancora per rafforzare e sostenere il commercio in città. Ora è il momento di rilanciare e per questo motivo abbiamo pensato ai bandi Michelangelo e Raffaello, con i quali intendiamo affiancarci a tutti quei commercianti e imprenditori che vogliono cogliere la sfida per far ripartire o riconvertire il proprio business". (segue) (Com)