Fase 3: Intesa Sanpaolo su progetto Rinascimento, chiuso primo bando per spese inderogabili (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal programma e in particolare dal bando delle spese Inderogabili, che è stato accolto con grande entusiasmo dalle microimprese del territorio, come dimostrano gli alti numeri delle adesioni", dichiara Gloria Zavatta, presidente Cesvi. "L’efficienza nella gestione dei processi ha garantito aiuti concreti con estrema celerità, permettendo alle realtà locali in difficoltà di ripartire con più fiducia, in un momento ancora molto complicato. Ma il lavoro non finisce qui, e il supporto che vogliamo garantire con i bandi Michelangelo e Raffaello va oltre, perchéoffre agli imprenditori l’opportunità di rilanciarsi innovando la propria attività anche e soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale. Siamo sicuri che le imprese del territorio bergamasco abbiano l’energia e l’entusiasmo per mettersi in gioco anche guardando con attenzione al futuro del nostro pianeta". (segue) (Com)