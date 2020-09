Fase 3: Intesa Sanpaolo su progetto Rinascimento, chiuso primo bando per spese inderogabili (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la chiusura del bando per le spese inderogabili restano invece attivi gli altri bandi che puntano a superare la fase più acuta dell'emergenza e che mirano al rilancio e alla ripresa delle attività economiche da parte delle microimprese cittadine. I bandi Michelangelo e Raffello sono stati estesi fino al 30 novembre 2020. Questi bandi riguardano il finanziamento di progetti di sviluppo, adeguamento e rilancio dell'attività economica delle microimprese della città. Un nuovo bando a favore del Terzo settore è in uscita il giorno 24 settembre. Per poter accedere ai bandi ancora aperti i soggetti richiedenti devono avere sede operativa a Bergamo e sede legale attiva e iscritta al Registro imprese delle Camere di commercio. (Com)