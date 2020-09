Non ci saranno fuochi d'artificio a capodanno, il sindaco di Londra cancella il tradizionale spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato che i tradizionali fuochi d'artificio di capodanno a Londra saranno cancellati a causa della pandemia in corso. Ogni anno circa 100 mila persone affollano le strade intorno al Victoria Embankment per ammirare i fuochi d'artificio sul Tamigi, ma il sindaco ha spento gli entusiasmi affermando che "semplicemente non possiamo permetterci di avere un assembramento di quel numero di persone". Come magra consolazione, Khan ha tuttavia aggiunto che l'amministrazione stava lavorando ad un piano per "far godere alle persone i fuochi d'artificio nel comfort delle proprie sale da pranzo, in Tv". (Rel)