Droga: coltiva e spaccia marijuana nell’alto Milanese, arrestato pusher

- La Guardia di Finanza di Legnano, in collaborazione con la Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano (Mi) ha arrestato in flagranza uno spacciatore e coltivatore di marijuana. L’operazione è partita dal controllo del territorio e dalla raccolta di numerose segnalazioni circa la presenza di un individuo dedito allo spaccio di stupefacenti in quelle zone. I successivi servizi di osservazione hanno consentito di scoprire e arrestare il pusher con precedenti specifici che nel giardino della propria abitazione coltivava cannabis. Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate e sequestrate tre piante di marijuana, due delle quali di circa 2 metri di altezza, circa 1,2 chilogrammi di infiorescenze e foglie di marijuana nonché 13 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish e alcuni semi di canapa indiana. Oltre allo stupefacente è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, l’attrezzatura per coltivare, essiccare, tritare e conservare sottovuoto la marijuana e addirittura un apposito manuale per la coltivazione. (com)