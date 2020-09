Speciale scuola: vertice in comune di Teramo in preparazione all’avvio del nuovo anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riapertura delle scuole si è svolto un incontro in municipio, convocato dall'amministrazione comunale, con le dirigenti scolastiche per una valutazione dello stato dei fatti in vista della riapertura dell'anno, alla presenza del sindaco Gianguido D'Alberto e dell'assessore Andrea Core. Secondo quanto si apprende è stata valutata la situazione delle mense e si è pervenuti all'intesa che riapriranno il primo lunedì del mese di ottobre. Nessuna problematica, invece, è stata rilevata per il trasporto. Il sindaco, manifestando apprezzamento per lo stato dei fatti, ha precisato che le questioni che in questo periodo sono oggetto di valutazione e per le quali si sta lavorando, devono essere considerate in un'ottica di sistema. Il quadro degli interventi, infatti, deve rispondere ad una logica in base alla quale l'intero comparto si presenta come un corpo organico e la scuola nel suo insieme, e in tutte le sue componenti, costruisce dinamiche che devono proiettarsi in una visione a lungo termine e non già nella mera risposta a problematiche contingenti: "Le istituzioni si giocano la propria credibilità proprio su questo argomento – ha precisato - perché si sta parlando della ricostruzione del nostro futuro". (Gru)