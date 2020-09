Bulgaria: manifestanti chiedono le dimissioni della presidente del parlamento Karajanceva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono per il 72mo giorno consecutivo le proteste antigovernative in Bulgaria. Secondo quanto riporta il sito "Novinite", i dimostranti hanno chiesto le dimissioni della presidente del parlamento, Cveta Karajanceva. L'iniziativa è stata avviata dalle associazioni Il sistema ci uccide e The poison trio. Nella serata di ieri i dimostranti hanno bloccato alcune delle vie principali della capitale Sofia chiedendo le dimissioni del governo. Le dimissioni di Borisov sono richieste a partire dallo scorso luglio dai manifestanti che accusano Borisov di corruzione e legami con la criminalità organizzata. Il premier è al potere dal 2009 e il suo terzo mandato dovrebbe concludersi il prossimo marzo. Le proteste sono scoppiate a seguito di alcuni arresti compiuti fra i componenti della squadra del presidente della Repubblica, Rumen Radev, che fa parte del Partito socialista bulgaro all'opposizione. (segue) (Seb)