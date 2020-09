Bulgaria: manifestanti chiedono le dimissioni della presidente del parlamento Karajanceva (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha anticipato, sempre nella giornata di ieri, che avrebbe posto il veto in caso di approvazione. Radev ha spiegato di vedere gli emendamenti come un pericolo per uno svolgimento regolare delle elezioni oltre che una spesa economica inutile data dall'acquisto delle previste macchine per il voto elettronico. "Coloro che detengono il potere stanno chiaramente tentando di lasciare fuori e altre parti (politiche) e assicurarsi ancora una volta un impatto sul voto e una sua manipolazione", ha detto Radev. Secondo il capo dello Stato, infine, la radicalizzazione delle proteste antigovernative partite a luglio "è una reazione normale" in una fase che vede ignorate le richieste della società e dei dimostranti. Dopo due giorni di dibattito il parlamento bulgaro ha approvato ieri gli emendamenti alla legge elettorale che prevedono la possibilità di votare alle prossime elezioni sia con schede cartacee che attraverso un sistema automatico attraverso macchinari appositi. (segue) (Seb)