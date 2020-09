Bulgaria: manifestanti chiedono le dimissioni della presidente del parlamento Karajanceva (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, inoltre, Borisov propone che i membri del Consiglio giudiziario dei giudici siano eletti da 7 membri della comunità professionale e 6 dell'Assemblea nazionale. Il mandato del presidente della Corte di cassazione, del tribunale amministrativo supremo e del procuratore capo dovrebbe inoltre diventare quinquennale, ha aggiunto Borisov, osservando che occorre anche limitare i poteri del ministro della Giustizia alla sola proposta di progetti di bilancio agli organi competenti e alla gestione del patrimonio immobiliare della magistratura. Fra le altre proposte vi è anche un'audizione del procuratore generale presso il parlamento ogni 6 mesi. "Nel momento in cui il parlamento deciderà di indire le elezioni per la Grande assemblea nazionale ai sensi dell'Art. 160 della Costituzione, mi dimetterò da primo ministro lo stesso giorno", ha detto Borisov. Nelle settimane precedenti lo stesso Borisov aveva ipotizzato di rassegnare le dimissioni "pur di salvare" l'attuale esecutivo. L'affermazione era stata pronunciata alla luce delle proteste antigovernative che durano ormai ininterrottamente dal 9 luglio. Il 5 agosto Borisov è intervenuto al congresso nazionale del suo partito d'appartenenza, il Gerb, precisando che l'opzione di dimissioni sarebbe stata discussa con i leader dei due partiti che formano l'alleanza di governo. Il premier si è poi espresso contro l'ipotesi di elezioni anticipate. (Seb)