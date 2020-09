Difesa: Guerini, varo pattugliatore Fincantieri per Qatar "passo essenziale del partenariato strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammad al Attijah, hanno partecipato oggi, presso i cantieri navali di Fincantieri del Muggiano, al varo tecnico del primo pattugliatore “Offshore Patrol Vessel (Opv)” commissionato dal Qatar a Fincantieri. Presenti anche il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo, l’amministratore delegato Giuseppe Bono e l'ambasciatore d'Italia in Qatar Alessandro Prunas. "La cooperazione Italia-Qatar nel settore della Difesa è molto forte già da diversi anni, il varo di oggi lo dimostra. Fincantieri si conferma azienda di massimo livello, una realtà industriale a crescente vocazione globale, che si è recentemente aggiudicata anche la gara per la costruzione delle Fregate di nuova generazione per la US Navy e che da sempre è partner imprescindibile della Marina Militare italiana”, ha dichiarato Guerini che, rivolgendosi all’omologo qatarino, ha continuato: “Mi auguro che ci sia da parte del Qatar piena soddisfazione per questo prodotto di una eccellenza nazionale come Fincantieri. Aldilà dell’importante aspetto industriale dell’odierno evento, si tratta di un passo essenziale nell’ambito del partenariato strategico tra Qatar ed Italia, che partendo dal contratto navale, ha visto in questi anni accrescere in maniera esponenziale le relazioni tra le nostre Forze Armate con lo sviluppo di importanti collaborazioni anche nel campo terrestre e aeronautico. In questa collaborazione un posto di rilievo lo occupano le numerose industrie italiane nel settore della Difesa, che sono impegnate in progetti ambiziosi e di altissimo valore tecnologico e che proprio per questo possono e devono rappresentare un volano per la ripresa economica dei nostri Paesi colpiti dalla pandemia”, ha dichiarato Guerini a margine del varo. (segue) (Com)