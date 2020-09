Difesa: Guerini, varo pattugliatore Fincantieri per Qatar "passo essenziale del partenariato strategico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata si è tenuto il colloquio bilaterale con l'omologo durante il quale si è confermato l’eccellente livello del dialogo strategico militare e della collaborazione industriale. “Il partenariato tra Italia e Qatar si conferma di elevato valore strategico, anche e soprattutto in ambito Difesa. Al ministro Al Attiyah ho riconfermato l’impegno a mantenere e approfondire il regolare dialogo bilaterale, che ha consentito negli ultimi anni di avviare ambiziosi ma al contempo concreti programmi di scambio e confronto tra le nostre Forze Armate, in tutti i comparti e “con una visione di lungo periodo ”, ha dichiarato Guerini. Si tratta della prima occasione di incontro tra i due Ministri che si sono confrontati anche su temi regionali e sui più recenti sviluppi in Nord Africa e Medio Oriente, con particolare attenzione alla Libia. In relazione alla Libia il ministro Guerini ha evidenziato i cardini dell’impegno italiano, sempre a supporto della popolazione libica e delle istituzioni. “Un approccio inclusivo” ha spiegato Guerini, che ha richiamato la necessità di “contribuire in maniera determinante ad avviare un percorso di de-escalation convincendo le parti sul terreno circa la impercorribilità di una soluzione militare”. Nel corso del colloquio il titolare del dicastero della Difesa ha inoltre rimarcato le linee dell’impegno italiano in Libano, Iraq, Afghanistan, esprimendo con l’occasione apprezzamento per l’importante contributo assicurato dal Qatar all’avvio degli storici colloqui di pace intra-afghani in corso a Doha. Entrambi i Ministri hanno espresso soddisfazione per lo stato della cooperazione tra i due Paesi finora raggiunto, auspicandone la crescita. (segue) (Com)