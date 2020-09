Difesa: Guerini, varo pattugliatore Fincantieri per Qatar "passo essenziale del partenariato strategico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il varo di oggi rientra, nella più ampia commessa di circa 4 miliardi, che prevede la fornitura al Qatar di sette navi di superficie di nuova generazione, di cui quattro corvette, una nave anfibia e due pattugliatori. Il contratto tra Qatar e Fincantieri è stato firmato nel 2016, nel quadro di un accordo Governo/Governo tra Italia e Qatar. Si tratta del più importante contratto acquisito da Fincantieri per conto di una marina estera e in generale, di uno dei più rilevanti contratti di export nel mercato delle navi di superficie a livello mondiale negli ultimi anni. Per le corvette è stata varata la prima unità, impostate la seconda e terza unità, e oggi è avvenuto il taglio lamiera della quarta unità. (Com)