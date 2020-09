Taiwan-Usa: sottosegretario Affari economici Krach ha tenuto incontro preparatorio al dialogo economico e commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi la delegazione degli Stati Uniti a Taiwan, guidata dal sottosegretario di Stato per la crescita economica, l'energia e l'ambiente Keith Krach, ha tenuto un incontro con il vicepremier taiwanese Shen Jong-chin, il ministro dell'Economia Wang Mei-hua e il ministro degli Esteri Joseph Wu. Il ministero degli Affari economici dell'Isola ha affermato che l'incontro aveva l'obiettivo di preparare il dialogo economico e commerciale Usa-Taiwan, già annunciato a fine agosto da David Stilwell, assistente segretario di stato per l'Ufficio per gli affari dell'Asia orientale e del Pacifico. Le date e l'ordine del giorno relative ai colloqui bilaterali sono ancora in fase di negoziazione, ha affermato il ministero: Taiwan e gli Stati Uniti stanno ancora discutendo vari aspetti del dialogo ad alto livello proposto. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Taiwan News", nonostante settimane di speculazioni tra i media locali sul fatto che il dialogo sarebbe iniziato durante la visita di Krach, i colloqui tanto attesi non avranno luogo così presto. L'ufficio presidenziale ha affermato che i colloqui bilaterali tra Taiwan e gli Stati Uniti tratteranno una vasta gamma di argomenti che richiedono più scambi di idee tra entrambe le parti. Per la giornata di oggi, Krach e altri funzionari statunitensi, avevano in programma l'incontro con altri funzionari taiwanesi, tra cui il premier Su Tseng-chang, e rappresentanti delle imprese principalmente del settore tecnologico. Secondo il quotidiano, Krach dovrebbe partecipare inoltre a una cena organizzata dal presidente taiwanese Tsai Ing-wen nella sua residenza. Prima di concludere la sua visita a Taiwan domani 19 settembre, Krach prenderà parte alla cerimonia commemorativa dell'ex presidente di Taiwan Lee Teng-hui.(Cip)