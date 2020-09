Coronavirus: Sturgeon, fine settimana "critico" nella lotta alla crescita dei contagi in Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un aggiornamento circa l'aumento del numero dei contagi in Scozia, il primo ministro Nicola Sturgeon ha dichiarato che questo fine settimana giocherà un ruolo "critico" nell'evoluzione della pandemia nella nazione scozzese e nelle azioni che bisognerà prendere per fermare la catena dei contagi nelle prossime settimane. Sturgeon ha aggiunto che il numero di casi sta aumentando "abbastanza rapidamente", anticipando che misure "dure ma necessarie" dovranno essere prese nei prossimi giorni. Secondo il primo ministro, la Scozia starebbe seguendo il percorso della Francia nella gestione della seconda fase della pandemia, la quale 4 settimane fa era nelle stesse condizioni scozzesi oggi. (Rel)