Francia: sindaca di Parigi Hidalgo non esclude candidatura alle presidenziali 2022

- La sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, non esclude una candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi previste nel 2022. Lo scrive il quotidiano "Le Monde", riportando alcuni stralci dell'intervista rilasciata dalla prima cittadina al settimanale "Le Point". "I parigini hanno bisogno del loro sindaco, sono stata eletta per questo", ha detto Hidalgo. Ma quando le è stata posta una domanda su una sua possibile discesa in campo per la corsa all'Eliseo, la sindaca della capitale francese sembra aver aperto uno spiraglio. "Non bisogna bruciare le tappe. Definiamo prima di tutto il progetto che i social-democratici e gli ecologisti devono costruire", ha detto Hidalgo. "Le Monde" ricorda che a gennaio la sindaca ha dichiarato al quotidiano "Le Parisien" che non si sarebbe candidata nel 2022. "Vedo che l'attenzione su di me è cambiata", dice oggi a "Le Point". (Frp)