Bulgaria: direttore Istituto sanità, proposta l'estensione dello stato d'emergenza

- Il direttore dell'Istituto di sanità della Bulgaria, Angel Kuncev, ha proposto la proroga dello stato d'emergenza in Bulgaria a causa della diffusione del coronavirus. Secondo quanto precisato dallo stesso Kuncev alla stampa locale, la proposta è di estendere lo stato d'emergenza per altri due mesi. Non sono invece previste delle misure restrittive aggiuntive, secondo lo stesso Kuncev, almeno per il prossimo periodo. "Sono preoccupato per l'elevato tasso di mortalità, perché siamo al terzo posto dopo la Romania. Preoccupa anche la percentuale di personale medico contagiato", ha detto Kuncev. Il direttore dell'Istituto di sanità ha infine osservato che, a fronte di un aumento dei casi in Europa in media del 20 per cento, la Bulgaria resta fra i paesi meno colpiti con un aumento del 2,7 per cento dei casi registrati. "Non è molto, ma sullo sfondo dell'aumento generale è indicativo che dopo il picco di agosto siamo riusciti a raggiungere in poche settimane una graduale riduzione dei casi", ha concluso Kuncev. (Seb)