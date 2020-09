Kosovo: presidente Thaci contro discussione di "questioni interne" nel dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha chiesto al parlamento di votare una risoluzione per impedire al primo ministro Avdullah Hoti di discutere di questioni interne, in particolare dello status dell’Assemblea dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, nel corso della riunione che si terrà oggi a Bruxelles nel quadro degli incontri per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Lo riferisce il portale d'informazione “Koha”. “Affrontare l’argomento dei diritti delle comunità dell’Associazione delle municipalità serbe nel dialogo di Bruxelles è un errore grande e molto pericoloso da parte del governo del Kosovo”, ha detto Thaci. Limpegno di creare l'Associazione è stato preso sette anni fa con lo scopo di riconoscere l’esistenza di un territorio a maggioranza serba del Kosovo. Il presidente Thaci teme che riaprire la questione con la Serbia possa rappresentare un rischio per la stabilità e l’integrità territoriale del Kosovo. “La discussione dell’Associazione a Bruxelles è l’inizio dell’installazione di una Repubblica Srpska all’interno dei confini della Repubblica del Kosovo, è contraria alla Costituzione e alle leggi kosovare, ed è una violazione della sovranità del nostro stato”, ha concluso Thaci. (segue) (Kop)