Speciale energia: Francia, per il 2021 il governo aumenta del 25 per cento gli aiuti alle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra finanziaria del 2021 preparata dal governo francese gli aiuti alle energie rinnovabili avranno un aumento del 25 per cento, superando i 6 miliardi di euro. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica di Parigi in un comunicato. La Francia punta al "raggiungimento dell'obiettivo ambizioso del 33 per cento delle energie rinnovabili nel 2030, contro il 17,2 per cento alla fine del 2019", si legge nella nota. Il ministero ricorda inoltre che per raggiungere questo traguardo "sono mobilitate tutte le filiere, come quelle dell'elettricità, del gas e della produzione di calore". Nel comunicato si parla di "un record storico" che corrisponde al doppio della cifra del 2012. Il ministro della Transizione ecologica, Barbara Pompili, ha ricordato che in Francia circa un quinto dell'energia prodotta proviene dalle rinnovabili. (Frp)