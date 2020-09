Violenza donne: Pd, pregiudizio mette su banco imputati la vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e Lucia Bongarzone, responsabile del dipartimento nazionale Pari opportunità e politiche familiari del partito, in una nota congiunta, affermano: "ci risiamo. Se ci violentano è colpa nostra. Ancora una volta il pregiudizio che mette sul bando degli imputati la vittima anziché la violenza. Questa volta è addirittura un tribunale a farlo. Da notizia stampa apprendiamo che la corte d'appello di Milano ha concesso uno sconto di pena ad un uomo condannato a 5 anni per aver sequestrato e violentato per una notte la propria moglie. Nella motivazione espressa si afferma che in un contesto familiare degradato e caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini, i reati commessi dal marito sono mitigati dal suo essere un uomo mite, esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna che aveva passivamente subìto sino a quel momento. Se la notizia fosse confermata - concludono - sarebbe gravissima perché giustifica la violenza attribuendo parte della responsabilità alla vittima. Il fatto che sia un tribunale a farlo lo rende rischioso oltre che grave. Il ruolo della giustizia è assicurarsi che chi sbaglia abbia la giusta condanna e non quello di esprimere pregiudizi morali che attenuano la gravità della violenza sessuale". (com)