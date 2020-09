Droga: in casa trovato con hashish e marijuana, arrestato pregiudicato di 54 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 54 anni è stato arrestato per spaccio dopo che in casa i Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno trovato 480 grammi di hashish e 3,5 chilogrammi di marijuana. Nella tarda mattina di ieri i militari hanno eseguito una perquisizione d'iniziativa nell'appartamento dell'uomo a Senago (Mi) avendo fondato motivo che lo stesso, pregiudicato per reati specifici detenesse presso la propria abitazione della droga. Durante il controllo gli uomini dell'Arma hanno scoperto nascosti in un mobile della cucina cinque panetti contenenti l'hashish mentre nei locale cantina la marijuana prodotto delle piante che erano in fase di essiccamento ed un bilancino di precisione. (Rem)