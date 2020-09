Ue: da oggi in vigore secondo contratto per acquisto dosi vaccino anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è entrato in vigore un secondo contratto con un'azienda farmaceutica, a seguito della firma formale del contatto tra Sanofi-Gsk e la Commissione europea, per consentire a tutti gli Stati membri dell'Ue di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino Sanofi-Gsk. Inoltre, gli Stati membri possono donare dosi riservate ai paesi a reddito medio e basso. Sanofi e Gsk si adopereranno inoltre per fornire una parte significativa della loro fornitura di vaccini, attraverso una collaborazione con la struttura Covid-19 Vaccines Global Access (Covax) per i paesi a reddito medio e basso, in modo tempestivo. (Beb)