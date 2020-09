Moldova: presidente Dodon auspica che Tiraspol revochi divieti di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha auspicato che le autorità della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) rinunci ai divieti di viaggio per i residenti della regione fino a novembre quando ci saranno le elezioni presidenziali Moldova. Lo riferisce l'emittente radio moldava "Radio Chisinau". "Una tale decisione di Tiraspol potrebbe essere influenzata solo da Mosca e sarà una chiara dimostrazione del suo coinvolgimento nelle elezioni in Moldova e dell'uso del cosiddetto "fattore transnistriano" per influenzare i risultati elettorali", sostengono degli analisti citati dalla testata. Le autorità di Tiraspol hanno annunciato la proroga del divieto di viaggio fino al 1 dicembre, in connessione con la pandemia di coronavirus. Le restrizioni erano state precedentemente annunciate fino al 30 settembre. Tuttavia, Dodon ha detto oggi, nel contesto di una domanda sulla partecipazione dei cittadini della Transnistria alle elezioni presidenziali, che spera che i divieti vengano revocati entro il primo novembre. "Dobbiamo tornare al regime del traffico che c'era prima di marzo. Ho visto alcune dichiarazioni sul fatto che le restrizioni dureranno fino al primo dicembre. Spero vivamente che questo non accada. Mi auguro vivamente che nel prossimo futuro, il primo ottobre, il 15 o il 20 ottobre, venga presa la decisione di revocare questi divieti", ha detto Dodon. (Rob)