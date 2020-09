Roma: Rossi (Ugl), su bonus affitto comune in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la commissione trasparenza in Campidoglio ha reso noto che su oltre 49.000 domande di bonus affitto covid a Roma, solo 15.000 sono state lavorate in questi 4 mesi, cioè meno di un terzo del totale, il 70 per cento dei richiedenti quindi non sa neanche se la sua richiesta verrà accettata, lasciando famiglie bisognose nell'incertezza più totale". Così in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e provincia. "Negli ultimi mesi abbiamo denunciato più volte i ritardi vergognosi della Giunta sulla questione, e alla luce dei dati resi noti ieri siamo ancora più preoccupati per le famiglie che speravano in questa misura per far fronte alle difficoltà economiche che l'emergenza covid ha portato con sé". "Delle 15.000 richieste lavorate circa 3.700 sono state giudicate ammissibili, e di queste solo 1.200 sono state erogate, quindi meno del 3 per cento delle domande totali, un dato che ci preoccupa molto vista la mole di domande ancora da visionare, crediamo che in questa situazione d'emergenza quella dei bonus affitto fosse una questione da risolvere il prima possibile, e mentre sulla sua pagina Facebook la sindaca Virginia Raggi annuncia anche il minimo intervento di manutenzione, sui bonus affitto il silenzio è assordante, e intanto le famiglie romane attendono senza certezze", conclude Rossi. (Com)