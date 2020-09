Innovazione: Tim e Confagricoltura, al via Agritech innovation hub (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa darà forte impulso al processo di digitalizzazione delle aree interne e rurali, al fine di favorire l'adozione di applicazioni che si avvalgono delle potenzialità della fibra e dei servizi connessi a supporto delle imprese agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano beni e servizi essenziali. Le applicazioni per l'agricoltura smart, che manifesteranno tutto il loro potenziale con la diffusione del 5G e l'Internet of Things, sono molteplici: dai sensori da campo, che vengono piantati nel terreno o installati sulle piante e rilevano di continuo parametri come l'umidità, l'acidità o la temperatura del suolo, ai trattori connessi in grado di muoversi in autonomia sui campi per arare, seminare o dissodare. Nel settore wearable, inoltre, collari e tag smart applicati al bestiame permettono già di acquisire in continuo i parametri biometrici dei capi a dimora nelle stalle o allevati all'aperto. Mentre i droni, dotati di telecamere, sensori multispettrali e sistemi di geolocalizzazione Gps, acquisiscono dati utili per ricavare ortofoto, indici di vigore e mappe di prescrizione che aiutano a capire lo stato di salute delle colture e la quantità di semi, concime e fitosanitari da distribuire. Inoltre, l'accordo prevede che Tim, attraverso il programma Operazione Risorgimento Digitale, realizzato insieme a primari partner con l'obiettivo di diffondere la cultura digitale nel Paese, organizzerà seminari e momenti di formazione professionale agli associati Confagricoltura per favorire l'apprendimento dei processi di digitalizzazione del settore. (com)