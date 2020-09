Grecia: Commissione Ue, per gestione frontiere altri 23,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia altri 23,8 milioni di euro, nell'ambito del Fondo per la sicurezza interna, per sostenere la gestione delle frontiere. La Commissione ha spiegato che questa integrazione sosterrà il dispiegamento di guardie di frontiera per migliorare la sorveglianza delle frontiere, rispondere alla necessità di migliorare il servizio di accoglienza e identificazione nelle isole dell'Egeo e sostenere lo spiegamento di personale aggiuntivo. (Beb)