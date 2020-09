Coronavirus: Asl Napoli 2 Nord, effettuati oltre 11.500 test al personale scolastico, 2 positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In meno di 30 giorni oltre 11.500 docenti e operatori scolastici sono stati sottoposti al test sierologico, permettendo di individuare 70 positivi ai test e 2 positivi al tampone. È questo, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, un primo bilancio dell’attività “Scuola sicura” portata avanti dall’Asl Napoli 2 Nord presso i punti di accesso diretto gestiti dai medici anti-covid dell’Azienda (oltre 4000 test) e presso gli studi dei Medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna (oltre i 6.000 test). L’ordinanza n.70 del presidente della giunta regionale prevede l’obbligo per tutto il personale docente di sottoporsi a test sierologico prima dell’avvio dell’anno scolastico; in caso di inadempienza sono previste sanzioni fino a 3.000 euro. Parallelamente, l’Azienda ha fatto sapere di avere avviato la macchina organizzativa per assicurare un dialogo con le oltre quattrocento scuole presenti nei trentadue Comuni a nord di Napoli di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord. Sono stati individuati i referenti scolastici territoriali che assicurano la prima interfaccia con le scuole da parte dell’Asl sulla problematica Covid19 ed è stata avviata un’indagine conoscitiva ai fini epidemiologici. Il questionario online che ciascun dirigente scolastico è invitato a compilare, così da permettere all’Asl di raccogliere informazioni quali: il numero degli allievi, la presenza o meno di un servizio mensa o di distributori automatici di alimenti, l’adozione di misure di gestione degli accessi ai bagni. (segue) (Ren)