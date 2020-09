Speciale energia: ministro dell’Economia, la normalizzazione aiuterà emancipazione da petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di normalizzazione tra Emirati e Israele aiuterà l’emancipazione di Abu Dhabi dal petrolio. Ne è convinto il ministro dell’Economia emiratino Abdullah bin Touq Al Mari, come riferisce il quotidiano saudita "Arab News". "Entrambi i paesi (Emirati e Israele) impareranno l'uno dall'altro... Negli Emirati siamo molto forti nel commercio, in termini di logistica, compagnie aree, costruzioni", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "l'attuale mix economico per la regione non può dipendere dal petrolio". Gli Emirati sono l'ottavo produttore di petrolio al mondo e il settimo esportatore, con la vendita di petrolio come fonte di un quarto del prodotto interno lordo. Secondo Al Mari, Emirati e Israele collaboreranno nello sviluppo dell'energia solare, con un focus sulla riduzione di dazi e tariffe commerciali, e l'accordo funzionerà meglio che quelli firmati da Israele con Egitto e Giordania. Il ministro emiratino ha infine aggiunto che gli interessi dei palestinesi continueranno a essere una priorità per Abu Dhabi, con la conferma da parte di Usa e Israele che "questo accordo apporterà vantaggi ai palestinesi". (Res)