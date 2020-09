Speciale energia: Romania, passo avanti per diventare primo paese a estrarre gas dal Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvio dei lavori al gasdotto sottomarino nell'ambito del Progetto di sfruttamento dei gas naturali Midia (Mgd), sviluppato dalla compagnia Black Sea Oil and Gas del gruppo Carlyle Energy, la Romania ha compiuto un passo importante e, probabilmente, sarà il primo paese a estrarre metano dal Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Energia e dell'Ambiente romeno, Virgil Popescu, dopo l'avvio dei lavori. Popescu ha dichiarato che, per il governo romeno, lo sfruttamento dei gas naturali nel Mar Nero è stato, è e sarà una priorità. Secondo il ministro, "stiamo a un passo importante in questo progetto, un investimento statunitense di oltre 500 milioni di euro". Il Progetto di sfruttamento dei gas naturali Midia ha la capacità di coprire, nella prima fase, il 10 per cento del fabbisogno della Romania. Attualmente ci sono circa 10 miliardi di metri cubi di risorse da mettere in produzione per un volume di circa un miliardo di metri cubi all'anno. Il progetto comprende i giacimenti di gas Ana e Doina, scoperti rispettivamente nel 2007 e nel 1995. Black Sea Oil and Gas lavora in partnership con la romena Petroleum Services Group. (Rob)