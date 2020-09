Speciale energia: Germania-Russia, "Der Spiegel", governo tedesco valuta finanziamento per Arctic Lng 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj non pare ostacolare la cooperazione tra Germania e Russia in materia di energia. Come rivela oggi il settimanale “Der Spiegel”, il governo tedesco starebbe valutando di finanziare con una garanzia da 253 milioni di euro l'Arctic Lng 2, progetto russo da 18 miliardi di euro per il gas naturale liquefatto nella penisola di Gydan, nel nord della Siberia. In particolare, l'agenzia di credito all'esportazione tedesca Euler Hermes potrebbe aiutare a garantire il finanziamento del progetto. È quanto emerge da un documento dell'agenzia francese per il credito all'esportazione Bpifrance. Nella partecipazione della Germania all'Arctic Lng 2, sarebbe coinvolto come fornitore di tecnologia per la liquefazione il gruppo tedesco Linde, attivo nel settore dei gas tecnici. Controllata dalla società per le assicurazioni tedesca Allianz, Euler Hermes assicura le esportazioni delle società della Germania o prestiti bancari mediante garanzie per conto del governo federale. Secondo il documento di Bpifrance, Euler Hermes dovrebbe coprire il costo dell'Arctic Lng 2 per 253 milioni di euro. (Geb)