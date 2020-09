Tlc: Han (Huawei), investimenti per 4 milioni di euro in Francia nel prossimo quadriennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi quattro anni il gruppo cinese Huawei investirà 4 milioni di euro in Francia. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Linda Han, responsabile degli affari pubblici di Huawei Francia. "La priorità in Francia non è a sfida commerciale. Investiamo in Francia perché è un paese strategico per la nostra catena di approvvigionamento", ha spiegato Han ricordando che tra i fornitori del gruppo cinese ci sono circa 300 aziende francesi. In merito ai divieti imposti dal governo agli operatori per l'utilizzo di antenne Huawei per il 5G, Han ricorda che il presidente Emmanuel Macron "ha escluso una messa al bando". "Siamo quindi fiduciosi per il futuro" e "siamo totalmente trasparenti con le autorità", ha spiegato la dirigente.(Frp)