Lombardia: al via bando della Regione per la promozione del territorio

- E' stato pubblicato oggi sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) il bando che prevede lo stanziamento di 342mila euro per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia amplificando la campagna regionale straordinaria di promozione turistica. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale "bandi on line" all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 12.00 di giovedì 1 ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020. La misura, approvata da una delibera di Giunta di Regione Lombardia, su indicazione dell'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, si rivolge ai soggetti pubblici e privati che operano per la promozione e la commercializzazione turistica. La finalità è veicolare la campagna regionale mediante attività di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione. (segue) (Com)