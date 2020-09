Lombardia: al via bando della Regione per la promozione del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo – spiega l'assessore regionale al turismo Lara Magoni – è incrementare le azioni promozionali sul territorio, cercando di favorire la ripresa dei flussi turistici. Dopo mesi difficili, con il turismo che è stato tra i settori più colpiti, vogliamo dare un segnale forte, dimostrando che la Lombardia ha tutte le potenzialità per accrescere la propria attrattività a livello nazionale ed internazionale. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere le migliori proposte provenienti dai territori, proprio in una logica decentrata di marketing territoriale". "I primi, timidi segnali di ripresa ci sono, con un'estate che è stata contrassegnata essenzialmente da un turismo di prossimità. Ma è evidente che non è sufficiente per tornare alla vitalità di qualche tempo fa: ecco perché la nostra campagna di promozione mira a riposizionare la destinazione Lombardia sul mercato nazionale e sui principali europei. Uno sforzo che vogliamo condividere insieme agli enti e realtà locali, affinché i visitatori tornino ad avere fiducia e siano invogliati a scoprire le nostre eccellenze. Dalla cultura alle tradizioni, dall'enogastronomia alle città d'arte e ai borghi incantati. Per non parlare delle montagne, dei laghi e dei paesaggi mozzafiato: la Lombardia è una terra che può offrire esperienze uniche" spiega l'assessore. (segue) (Com)