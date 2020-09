Lombardia: al via bando della Regione per la promozione del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agevolazione concessa è a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento complessivo fino ad un massimo di euro 30mila,00 a fronte di un investimento minimo di 10mila euro. I soggetti beneficiari possono essere: enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica; Camere di commercio; soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, con prevalente finalità statutaria di promozione turistica; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale; consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale con prevalente finalità statutaria di promozione turistica; agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità statutaria di promozione turistica. I progetti beneficiari delle risorse dovranno avvalersi del brand turistico 'inLombardia', del relativo brandbook e delle linee guida della campagna regionale che saranno resi disponibili alla pubblicazione del bando. Le attività di amplificazione della campagna dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2020. (Com)