Venezuela: presidente colombiano Duque chiede intervento giustizia internazionale (5)

- Il documento, che esorta la Corte penale internazionale a considerare l'ipotesi di aprire fascicoli ad hoc, è stato pubblicato 24 ore dopo la relazione dell'Alto commissario, Michelle Bachelet, che - tra le altre cose - aveva annunciato il rinnovo del patto di cooperazione tra Caracas e la sua agenzia, con la previsione di triplicare la presenza dei funzionari onusiani nel paese. "Ribadiamo che la nostra cooperazione con il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite è stata creata in maniera coordinata e costruttiva con l'ufficio dell'Alto commissario. I progressi sono stati resi noti e lo ha riconosciuto anche la signora Bachelet annunciando il rinnovo della nostra relazione, ha proseguito Arreaza. Il titolare della diplomazia venezuelana ha ricordato che Caracas non riconosce da tempo le funzioni della commissione indipendente. "Dal 2 dicembre del 2019 abbiamo detto che non riconosciamo nessun meccanismo politicizzato e inquisitorio, creato con scopi ideologici da paesi con pessimi standard sui Diritti umani, per aggredire il Venezuela e cercare di danneggiare la relazione con l'Alto commissario". (Mec)