Credito: Zanettin (FI), a rischio migliaia di indennizzi, governo intervenga

- Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin informa che "secondo quanto reso noto dal ministro D'Incà, la Commissione tecnica incaricata di esaminare le richieste di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori, causa alcune divergenze, avrebbe validato solo 780 pratiche delle circa 38 mila lavorarte da Consap. Il ministro - aggiunge Zanettin in una nota - ha anche posto l'accento sull'esigenza di un cambio di strategia da parte di alcuni componenti della commissione, auspicando il superamento delle suddette divergenze. Ricordo che questo organismo è composto da professionisti indipendenti nominato dallo stesso governo, il cui operato è sottoposto alle normative vigenti. Alla luce di tutto ciò, ho presentato un'interpellanza parlamentare al fine di conoscere il numero delle sedute della Commissione tecnica, la natura delle cosiddette 'divergenze' ed in che modo il governo intenda risolvere dette 'divergenze"', che mettono a rischio gli indennizzi di decine di migliaia di cittadini". (Com)