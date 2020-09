Farnesina: online il primo portale unico dedicato ai servizi di sostegno all’export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È oggi online Export.gov.it, il nuovo portale pubblico dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione. Sviluppato su impulso del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale nel quadro delle strategie promanate dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione, Export.gov.it consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi clic verso le iniziative e gli strumenti messi a disposizione dal Maeci, dall’Agenzia Ice, da Sace e Simest (e nel prossimo futuro anche da Regioni e Camere di commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati internazionali. Un punto di rifermento digitale unico, pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero ma intende dare una spinta in più al proprio business. “E’ la prima volta che in un unico portale sono resi accessibili alle imprese i servizi e le piattaforme informative per l’export del Maeci, di Agenzia Ice, di Sace e di Simest. (segue) (Com)