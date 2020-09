Farnesina: online il primo portale unico dedicato ai servizi di sostegno all’export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale unico Export.gov.it rappresenta uno dei risultati tangibili del Patto per l’Export e della sua filosofia di sistema che intende accompagnare le imprese sui mercati esteri in maniera unitaria, semplice, facilmente accessibile e sulla base dei loro bisogni concreti” ha dichiarato il ministro Luigi di Di Maio. “Il portale rappresenta anche un progetto in continua evoluzione – ha proseguito il ministro - contiamo nei prossimi mesi di estenderne le funzionalità per integrare i servizi per l’export offerti da tutte le Regioni e del sistema delle Camere di Commercio. Inoltre lo perfezioneremo con strumenti di intelligenza artificiale in grado di guidare le imprese nel mare magnum dei servizi che vengono loro offerti per affrontare con maggiore consapevolezza e sostegno le opportunità che i mercati esteri offrono". (segue) (Com)