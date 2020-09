Farnesina: online il primo portale unico dedicato ai servizi di sostegno all’export (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l’Export è stato sottoscritto lo scorso 8 giugno dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio e conta attualmente 45 aderenti (Ministeri, associazioni di categoria, Federazioni di settore e istituzioni del Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione). Sul portale unico è possibile accedere ai contenuti in modo sequenziale, seguendo le varie fasi dell’export e dell’internazionalizzazione proposte da un intuitivo percorso in 7 passi (prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l’ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere) oppure selezionare direttamente l’argomento d’interesse dal menu di navigazione. (Com)