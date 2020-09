Ue: Polverini (FI), Roma sia sede Agenzie ricerca sviluppo biomedicale e vertice globale sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolgo l'invito di Nicola Zingaretti per indicare Roma come sede della futura Agenzia per la ricerca e lo sviluppo del biomedicale ma chiedo al governo e al leader del Partito democratico di assumere lo stesso impegno affinché si tenga nella capitale il vertice globale sulla sanità annunciato dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Così in una nota la deputata di Forza Italia Renata Polverini. “Le due cose, infatti, sono collegate e, anzi, la seconda appare come diretta conseguenza delle scelte e delle proposte che verranno fatte in un summit che dovrà delineare il cammino dell'Europa per rilanciare l'economia e predisporre strumenti di difesa contro le pandemie: l'Italia, che avrà il compito di guidare il G20 da gennaio prossimo, può cogliere un'occasione storica e non deve lasciarsela scappare o scippare come è avvenuto in passato per altre questioni”, ha detto, auspicando che “si insedi presto un gruppo di lavoro che possa dare un contributo decisivo per centrare un obiettivo davvero importante per il Lazio come per tutto il paese e che tutte le istituzioni collaborino senza distinzione di ruoli e appartenenza". (Com)