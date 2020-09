Serbia: missione Osce e Ue, sostegno finanziario per libertà media da 300 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha sottoscritto insieme alla delegazione europea a Belgrado un accordo per la concessione di un sostegno finanziario a favore della libertà dei media nel paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, si tratta di un sostegno sotto forma di sussidio (grant) del valore complessivo di 300 mila euro che copre un periodo di tre anni. L'annuncio è stato fatto oggi dal capo delegazione Ue, Sem Fabrizi, nel corso della conferenza regionale dedicata alla libertà dei media e organizzata dall'Osce. Fabrizi ha precisato che si tratta di denaro aggiuntivo rispetto alla somma già approvata dall'Ue di 2,4 milioni di euro a favore della ripresa economica del settore mediatico. Alla conferenza, tenuta in formato online, ha presenziato il capo missione dell'Osce in Serbia, Andrea Orizio, il quale ha sottoscritto l'accordo di cooperazione con l'Ue per il progetto di rafforzamento della libertà dei media. (Seb)