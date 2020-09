Ue: Mandelli (FI) su Mes, agita maggioranza quindi non se ne deve parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto politico secondo Di Maio: se una cosa non piace al Movimento 5 Stelle o agita e crea tensioni nella maggioranza, allora non se ne deve neanche parlare. Così in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. “È questo il messaggio lanciato sul Mes, come se si trattasse di un tema superfluo e non di risorse importanti da investire nella sanità: se un governo non è in grado di raggiungere una sintesi su questioni tanto centrali e si trova in stallo completo, al punto da non poter nemmeno nominare l'argomento, allora non deve occultare il confronto ma trarne le dovute conseguenze politiche", ha detto. (Com)