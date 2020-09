Vietnam-Venezuela: ottava consultazione politica, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri vietnamita, Bui Thanh Son, e l'omologo venezuelano, Ruben Dario Molina, nella giornata di ieri hanno presieduto all'ottava consultazione politica a livello ministeriale in videoconferenza. Son ha parlato della situazione socioeconomica del Vietnam, dell'esperienza della gestione della pandemia di coronavirus e delle misure per garantire la ripresa economica e sociale del paese. Molina, da parte sua, ha informato il viceministro vietnamita delle misure del governo venezuelano per mantenere la sicurezza politica e continuare lo sviluppo socio-economico, nonostante le sfide attuali. Molina ha inoltre affermato che il Venezuela apprezza molto i risultati socioeconomici conseguiti negli ultimi decenni dal Vietnam e desidera conoscere l'esperienza del paese nel processo di rinnovamento e sviluppo nazionale. Entrambe le parti hanno espresso la loro volontà di rafforzare le relazioni bilaterali tramite visite e meccanismi di cooperazione. (segue) (Fim)