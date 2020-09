Vietnam-Venezuela: ottava consultazione politica, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Son e Molina hanno convenuto di continuare a lavorare per mantenere lo sviluppo del partenariato bilaterale, compresa la promozione dell'attuazione del meccanismo del comitato intergovernativo; rafforzare il dialogo e la connettività per promuovere il commercio e la cooperazione nella difesa nazionale, nell'agricoltura e nella sanità; affrontare insieme le difficoltà incontrate nei progetti di investimento e offrire sostegno reciproco durante i forum multilaterali e conferenze di organizzazioni internazionali. Sulla base della fiducia reciproca, i due interlocutori hanno discusso ampiamente di questioni regionali e globali di interesse comune e hanno condiviso l'idea che le controversie tra le nazioni dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici in linea con il diritto internazionale. (Fim)