Zimbabwe: veterani di guerra fanno causa al governo per programma di compensazione agli espropri terrieri

- Un gruppo di veterani della guerra di liberazione dello Zimbabwe ha intentato una causa contro il governo per contestare il programma di compensazione destinato agli agricoltori bianchi le cui terre sono state espropriate dall'amministrazione dell'ex presidente Robert Mugabe. In una dichiarazione comune rilanciata dai media locali, una decina di ex combattenti ha chiesto all'Alta Corte di esprimersi su un provvedimento che a loro avviso dà la priorità alle lamentele espresse dai "coloni bianchi" rispetto a quelle manifestate dalla popolazione di pelle nera, considerandole "più meritevoli di attenzione". La richiesta, che deve ancora essere analizzata dalla Corte, fa riferimento alla riforma agraria lanciata dall'ex presidente Mugabe nel 2000 per invertire lo squilibrio generato in passato fra le diverse comunità del Paese: oltre 4 mila agricoltori bianchi sono stati sfrattati dalle loro proprietà, attribuite in seguito a cittadini neri. Come risarcimento per le perdite subite, l'attuale presidente Emmerson Mnangagwa ha firmato con gli agricoltori bianchi un accordo da 3,5 miliardi di dollari: in base al documento, gli agricoltori non saranno risarciti per la terra persa, ma per le infrastrutture ed i progetti che sono stati realizzati nelle loro ex fattorie. I tentativi di riconciliazione hanno sollevato le proteste dei veterani di guerra, che all'epoca hanno guidato gli espropri terrieri. (Res)