Spagna: Bal (Ciudadanos), governo e regioni tornino a lavorare insieme per contrasto a pandemia

- Il governo centrale spagnolo e le comunità autonome "devono tornare a lavorare insieme" contro il coronavirus. Lo ha affermato il portavoce al Congresso dei deputati di Ciudadanos, Edmundo Bal, nel corso di un'intervista televisiva ad "Antena 3". In relazione a quanto dichiarato in questi giorni dalla giunta regionale di Madrid sulle misure che sta per adottare, Bal ha sottolineato l'importanza di non lanciare "messaggi che confondono, che sono contraddittori o che suppongono semplici speculazioni". Sulla possibilità che la presidente, Diaz Ayuso, chieda al primo ministro, Pedro Sanchez, di applicare lo stato di allarme nella capitale, il portavoce di Ciudadanos ha sostenuto che bisogna essere "molto cauti" nel decidere quali misure adottare e che queste devono essere "proporzionate e adeguate ai criteri dei tecnici". (Spm)