Difesa: oggi riunione della commissione militare-industriale alla presenza di Putin

- Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà nella giornata di oggi una riunione della commissione militare-industriale sui temi delle commesse per lo Stato, del miglioramento della legislazione in materia e della qualità del personale. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le riunione, ha sottolineato Peskov, "ovviamente coincide" con la giornata dei produttori di armi. "C'è un'agenda piuttosto voluminosa: questioni relative alla riserva di personale alla leadership dell'industria della difesa, ai problemi di vendita di prodotti civili e anche alcuni aspetti relativi al miglioramento della legislazione nel campo delle commesse per la difesa dello Stato", ha spiegato Peskov.(Rum)