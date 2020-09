Germania-Russia: “Der Spiegel”, governo tedesco valuta finanziamento per Arctic Lng 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al progetto partecipano le compagnie per l'energia Novatek (Russia), Total (Francia), il consorzio formato da Mitsui, Petroli giapponesi e Società nazionale per il gas e i metalli (Giappone), nonché l'Azienda nazionale cinese per l'esplorazione e lo sviluppo del petrolio e del gas e la Compagnia nazionale cinese per il petrolio offshore (Cnooc). L'Arctic Lng 2 dovrebbero divenire operativo nel 2023, producendo circa 20 milioni di tonnellate di Gnl all'anno. In tal modo, la produzione di gas naturale liquefatto della Russia aumenterebbe di oltre il 50 per cento. L'80 pe cento del Gnl prodotto dall'Arctic Lng 2 sarebbe destinato all'Asia, il 20 per cento all'Europa. (Geb)